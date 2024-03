Aggredisce agenti, subito rimpatriato

Un’altra aggressione nel carcere pavese di Torre del Gallo, ai danni degli agenti della polizia penitenziaria. E dal Viminale è stato reso noto ieri che un "52enne marocchino pericoloso per la sicurezza" è stato espulso e rimpatriato: "In carcere a Pavia - scrive su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - aveva manifestato segni di radicalizzazione e mostrato atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti del personale femminile che operava nel penitenziario". L’ultima aggressione in carcere viene riferita da Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: "Un detenuto di origine straniera, durante il tragitto per andare in infermeria a seguito di una lite con un altro detenuto, ha aggredito violentemente gli agenti che lo stavano accompagnando".