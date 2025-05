Santa Margherita Maria Alacoque. Una settimana a lei dedicata

BARZANA (Bergamo)

Una macchina organizzativa imponente e impensabile per un piccolo paesino di poco più di 2mila abitanti. Da oggi all’11 maggio la parrocchia san Rocco di Barzana ospita il pellegrinaggio internazionale delle reliquie di Santa Margherita Maria Alacoque in quella che sarà l’unica tappa italiana 2025 del grande reliquiario conservato nel monastero di Paray-le-Monial, in Francia. Santa Margherita Maria Alacoque è la santa alla quale è apparso Gesù: da quelle rivelazioni nacque lo sviluppo del culto e l’istituzione della solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù al quale è tra l’altro dedicato l’anno giubilare, a 350 anni di distanza dalla prima apparizione. L’evento di Barzana è reso ancora più importante dall’enciclica "Dilexis nos" che Papa Francesco ha regalato alla chiesa, chiedendo di mettere al centro il Sacro Cuore di Gesù. Oggi, al momento dell’arrivo in carrozza delle reliquie, saranno presenti sbandieratori e trombettieri di Busnago che daranno vita ad uno spettacolo nel prato adiacente la chiesa di San Pietro in Vincula, da dove partirà poi la processione. Tra gli ospiti che animeranno incontri, catechesi e celebrazioni previste per la settimana dedicata alla Santa, figurano, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, il cardinale Angelo Bagnasco, vescovo emerito di Genova e presidente emerito della Cei, che domenica 11 maggio alle 10,30 celebrerà la santa messa pontificale trasmessa in diretta Rai, Ottorino Assolari, vescovo emerito di Serrinha (Brasile).M.A.