700 Ricorsi al Giudice di Pace a Treviglio per Multe ZTL Ingiuste

TREVIGLIO (Bergamo)

Si infiamma a Treviglio la polemica per le multe relative agli accessi alla zona a traffico limitato (Ztl) del centro cittadini, scoppiata lo scorso dicembre ma che ha ormai assunto proporzioni che in pochi si aspettavano. Sono infatti oltre 700 i ricorsi al giudice di pace per contestare altrettante contravvenzioni. A presentarli 181 residenti del centro trevigliese che ritengono i verbali ingiusti. I cittadini contestano il fatto di non essere stati avvisati che il pass fosse scaduto. Addirittura ci sarebbe il caso di un residente che avrebbe ricevuto una trentina di verbali. A dare fuoco alle polveri è stato il consigliere del Pd, Erik Molteni (nella foto), che ha avuto accesso ad una serie di atti. Molteni alla fine di aprile aveva già presentato un’interpellanza in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sulla questione. Su richiesta degli uffici, la risposta era stata però rinviata alla seduta successiva, per dare modo di raccogliere i dati. Risposta che verrà fornita questa sera in Comune. Nell’attesa, però, Molteni ha deciso di andare a fondo della vicenda. "Ad aprile, quando mi hanno chiesto di far slittare l’interpellanza – spiega il consigliere dell’opposizione – , mi ero insospettito. In questi due mesi ho fatto una serie di accessi agli atti. Al momento i dati sono ufficiosi e diventeranno ufficiali nel momento in cui mi risponderanno in Consiglio. A quanto pare però siamo di fronte a circa 700 verbali notificati in maniera erronea. Sicuramente vogliamo andare a fondo alla questione perché stiamo parlando di un errore macroscopico. Voglio capire il perché e quanto costerà alle casse comunali questo errore. Anche perché i cittadini hanno deciso di ricorrere e il Comune, forse conscio di aver sbagliato, ha annunciato che non farà opposizione".

Michele Andreucci