Giallo a Casnigo, 24enne soccorsa per una caduta: ma era vittima di aggressione. Cosa è successo

Casnigo (Bergamo), 12 maggio 2024 – Una ragazza di 24 anni è rimasta gravemente ferita, stamattina intorno alle 11,50 in via Carrali, a Casnigo, nella Bergamasca. Soccorsa dagli operatori del 118, la giovane è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita. Fin qui le certezze. Quello che è tutto da ricostruire è la dinamica dell’accaduto.

La chiamata alla centrale Areu, infatti, è arrivata per una caduta. Ma quando gli operatori sono arrivati sul posto con automedica, ambulanza ed elisoccorso si sono trovati davanti tutt’altra situazione. Sembra infatti che la 24enne sia rimasta ferita in seguito a un’aggressione del suo compagno, secondo quanto si apprende dalle prime, frammentarie informazioni.

Sul posto, trattandosi di una zona impervia, sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri cui spetta dirimere l’intricata matassa e ricostruire quanto realmente accaduto,.