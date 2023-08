Salento, 18enne bergamasco cade dal balcone per recuperare il portafoglio

Bergamo, 22 agosto 2023 - Una vacanza con un risvolto inaspettato e doloroso, quella per un 18enne bergamasco in Salento. Mentre cercava di recuperare il suo portafoglio, il giovane è caduto dal balcone e si è fatto male a una gamba.

Il 18enne si trovava in ferie con la famiglia, che aveva preso in affitto una casa a Gagliano del Capo, nel Leccese. Domenica, intorno alle 21.30, il portafoglio gli è caduto dal balcone a quello sottostante, che distava circa due metri. Per recuperarlo ha pensato di calarsi da uno scivolo in cemento costruito accanto al terrazzo. Ma dopo essere riuscito nel suo intento, ha provato di risalire al suo terrazzo aggrappandosi a un muretto e a quel punto sarebbe successo l'inaspettato. A quanto pare sembra che un pezzo del muro si sarebbe staccato all’improvviso facendolo ricadere pesantemente sul balcone e, in seguito, la parte che si era staccata gli sarebbe finita su una gamba, ferendolo.

L’allarme è stato immediato. A intervenire sul posto dopo la chiamata dei soccorsi sono stati i vigili del fuoco con un'autoscala, insieme all'ambulanza del 118 e alla Polizia locale. Il giovane una volta recuperato dai pompieri è stato portato all'ospedale di Tricase dove gli è stato applicato un tutore. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di venti giorni.