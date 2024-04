EcoRun 2024, una giornata di sport, ecologia e solidarietà per le vie di Varese

Varese, 21 aprile 2024 – Grande festa dello sport, dell’ecologia e della solidarietà oggi a Varese con EcoRun 2024, quinta edizione della manifestazione che ha visto 1350 partecipanti, podisti, camminatori appassionati, famiglie con i bambini, che hanno colorato la città.

Il via stamattina alle 9 in punto alle gare competitive, ad aprire la corsa c’erano i ragazzi dell’associazione “Correre Oltre”, realtà impegnata accanto ad atleti con difficoltà motorie. Dietro di loro gli altri atleti, due le corse competitive, una mezza maratona “EcoRun Varese 21100 – Half Marathon” e una dieci chilometri “EcoRun Varese 21100 – Ten” entrambe percorsi certificati FIDAL nazionali e due corse non competitive a passo libero da 10 e 5 chilometri denominate EcoRun Varese – Happy Ten ed EcoRun Varese – Happy Five.

Quella di oggi grazie ad EcoRun per Varese è stata anche una domenica ecologica con la chiusura del centro storico al traffico per tutta la giornata e proposte di passeggiate guidate aperte a tutti in luoghi e giardini di particolare pregio storico e architettonico.

Allo Sport Village nel centro storico, presenti società e associazioni sportive per l’intera giornata, iniziative sono state proposte anche dai club lionisti per il Lions day.

La manifestazione come ogni anno ha scopi benefici, l’edizione 2024 con le quote di iscrizione sostiene i progetti del Centro Gulliver e dell’Associazione Caos.

Le classifiche, nella mezza maratona uomini ha vinto, Simon Kmau Njeri , per le donne Amelia Landrberg,nella 10 chilometri per gli uomini primo posto per Dario Perri, per le donne Sabrina Gussoni . L’applauso della città a tutti i partecipanti che hanno reso speciale la domenica. Alla 10 chilometri anche il sindaco di Varese Davide Galimberti che ha commentato, “Bellissima giornata di sport, salute e ambiente con la EcoRun Varese ed il Lions day. Grandissima partecipazione e tantissimi volti sorridenti con persone di tutte le età. Nel mio piccolo sono riuscito a fare la 10 km arrivando al traguardo con un tempo discreto: viva lo sport!”.