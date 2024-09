Beko Europe licenzia: sciopero anche a Cassinetta

Biandronno, 10 settembre 2024 – Anche Cassinetta si unisce alla mobilitazione negli stabilimenti di Beko, multinazionale degli elettrodomestici che ha raccolto il testimone di Whirlpool. Giovedì 12 settembre nello storico insediamento di Biandronno – dove fra l’altro la produzione è in calo – i lavoratori incroceranno le braccia per due ore.

A motivare le preoccupazioni dei dipendenti dell’azienda è il licenziamento di 1.800 lavoratori in Polonia, con la chiusura di due stabilimenti. In un mondo in cui tutto è connesso, anche le scelte penalizzanti nei confronti dei lavoratori che avvengono lontano suonano come un poderoso campanello d'allarme.

La nota

Fiom, Fim e Uilm ha diffuso una nota per spiegare le motivazioni dello sciopero. La chiusura delle due fabbriche polacche, dicono i rappresentanti dei lavoratori, è “l’ennesima decisione presa da Beko Europe senza un reale confronto sindacale. Ricordiamo che Beko Europe ha chiuso anche uno stabilimento nello scorso luglio in Gran Bretagna. L’impegno dell’azienda e del ministro Urso era di convocare nel mese di settembre un incontro per affrontare e discutere il piano industriale rispetto al mantenimento occupazionale e produttivo nei cinque stabilimenti italiani. Ma fino ad ora – chiosano i sindacati – né la direzione di Beko, né il ministero hanno mantenuto il proprio impegno ad iniziare un confronto”.

L'agitazione

Lo sciopero coinvolgerà tutti gli stabilimenti del gruppo e durerà due ore. In Italia Beko sta applicando la cassa integrazione. “Non è pervenuta – dicono Fiom, Fim e Uilm – nessuna risposta dal fronte aziendale alle richieste sindacali di rilanciare prodotti e investimenti al fine di saturare e mettere in sicurezza i nostri stabilimenti, né è stato chiarito quale impatto gli esuberi dichiarati sugli impiegati avranno nel nostro paese”.

L’azienda – fanno sapere sempre i sindacati – starebbe verificando la disponibilità di alcuni dipendenti a lavorare su base volontaria sabato 14 settembre. “La Rsu – concludono da Fiom, Fim e Uilm – invita tutti i lavoratori a non svolgere attività lavorativa sabato 14 settembre e ad attenersi al proprio orario di lavoro”