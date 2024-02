Origgio, nella sede di O-I arriva lo psicologo: percorsi di supporto per i dipendenti

Origgio, 12 febbraio 2024 – Un sostegno ai dipendenti in caso di ansia e stress, accusati per motivi di lavoro ma anche per ragioni estranee alle questioni occupazionali.

Lo stabilimento saronnese di O-I

O-I Italy, consociata italiana di O-I Glass con sede a Origgio, leader mondiale nella produzione di packaging in vetro per l’industria alimentare e delle bevande presente, avvia una collaborazione con Mindwork, società che affianca le aziende per potenziare la consapevolezza sul benessere psicologico, valida per tutti gli stabilimenti italiani del gruppo.

Il servizio

Grazie a questa partnership, i quasi 350 dipendenti dello stabilimento nel Saronnese potranno accedere a un percorso di supporto psicologico. I lavoratori di O-I potranno contare su un servizio di sportello di ascolto in videochiamata, a cui potranno affidarsi per affrontare al meglio un cambiamento che genera ansia o stress, o per prendersi cura della propria persona e delle proprie emozioni.

Inoltre, saranno organizzati nel corso dell’anno quattro incontri formativi online con gli esperti di Mindwork, in cui saranno approfondite le sei dimensioni del benessere personale (mentale ed emotivo, fisico, finanziario, di carriera, di comunità e sociale).

Gli obiettivi

“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri dipendenti un percorso per prendersi cura del proprio benessere psicologico – ha commentato Guido Robustelli, Managing Director Country Group South East Europe di O-I – La sicurezza, la cura e la valorizzazione delle persone rappresentano un aspetto prioritario per O-I, tanto da essere i tre punti in cima ai valori e alla cultura aziendale”.

L’azienda

O-I Glass è uno dei principali produttori, su scala mondiale, di packaging in vetro per l’industria alimentare e delle bevande. Presente in 19 Paesi in tutto il mondo, O-I conta 69 stabilimenti produttivi e oltre 24.000 dipendenti. A Origgio dal 1971, in Italia conta 1.600 dipendenti in 10 stabilimenti, a cui si aggiunge la sede italiana del Gruppo.