Volontari contro il degrado. Raccolti 500 chili di rifiuti

Verrebbe da dire "per fortuna ci sono loro", i cittadini volontari che danno il buon esempio e rimuovono i rifiuti che gli incivili continuano a buttare. Domenica mattina in sessanta hanno risposto all’appello per la Giornata del verde pulito in programma in città. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Regione, a cui ha aderito l’amministrazione comunale, sensibilizzare ed informare i cittadini coinvolgendoli sulle questioni ambientali. Problema da risolvere è appunto quello dei rifiuti abbandonati, situazione più volte segnalata negli ultimi tempi, che non riguarda solo le periferie ma anche alcuni punti in città, negli ultimi giorni bersaglio dei maleducati via Muratori vicino all’area mercato. Al termine della mattinata sono stati raccolta circa 500 kg di immondizia, una quantità decisamente notevole che conferma purtroppo quanto l’inciviltà sua diffusa. Oltre ai rifiuti presenti a bordo delle vie i volontari hanno raccolto anche quelli buttati nella boscaglia, una discarica a cielo aperto.

Il bilancio è stato comunicato da Fabio Danieli, referente provinciale di Plastic Free, tra le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa, ha detto: "abbiamo ammucchiato 40 sacchi di plastica e indifferenziata, riempito 2 bidoni di Agesp con vetro e lattine, è stato recuperato di tutto, estintori, sanitari, materiale elettronico, anche un deambulatore".