Vizzola Ticino, pescatore finisce nelle acque di un canale: soccorso dai passanti. È gravissimo

Vizzola Ticino (Varese), 25 giugno 2024 – Grave incidente a Vizzola Ticino, in provincia di Varese, ma la dinamica e le cause sono tutte da chiarire.

Stando all’Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nel primo pomeriggio di oggi, alcuni passanti hanno notato un uomo, probabilmente un pescatore, in difficoltà nelle acque di un canale d’acqua artificiale. Subito sono intervenuti per soccorrerlo e sono riusciti a riportarlo a riva.

All’arrivo dei soccorsi, il 70enne era in arresto cardio circolatorio e i sanitari hanno subito praticato manovre di rianimazione. L’uomo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all’Ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.