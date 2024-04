Visite ed esami gratuiti negli ospedali

Esami clinici, diagnostici e informativi, incontri dedicati agli stili di vita e al benessere in gravidanza. Tutto a costo zero, senza la necessità di recarsi al Cup o cercare una data nel fascicolo sanitario elettronico. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), l’Asst Ovest Milanese offre una serie di iniziative e appuntamenti, dal 18 al 24 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le attività si inseriscono nell’ambito della nona edizione dell’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda, che attraverso i suoi “bollini rosa“ premia gli ospedali che offrono percorsi di cura ottimizzati per le donne. L’invito è di non farsi scappare l’occasione.

L’obiettivo è ragionare sui bisogni di salute delle donne in tutte le fasi della loro vita, dall’adolescenza all’età adulta, e trovare risposte di valore alle esigenze specifiche.

All’ospedale di Legnano si può effettuare l’ecografia bilaterale mammella, la visita con l’oncologo, la visita infettivologica, lo screening sull’osteoporosi, oppure partecipare all’incontro sul benessere in gravidanza.

L’ospedale di Magenta offre ecografie ginecologiche transvaginali e transaddominali, lo screening dell’osteoporosi, l’incontro su stile di vita, alimentazione e attività fisica come prevenzione primaria dei tumori della mammella, la visita senologica e quella proctologica/chirurgia colorettale.

Per le prenotazioni, chiamare lo 800.843843.

Silvia Vignati