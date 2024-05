Visite e itinerari: "Conosci il tuo patrimonio"

Terza edizione per la rassegna “Conosci il tuo patrimonio“, programma di visite e itinerari ideato dal Comune per far conoscere e promuovere le bellezze dell’arte e della storia della città. Una trentina gli appuntamenti in calendario da maggio a dicembre, che toccano alcuni dei luoghi più significativi. "Le visite, gli incontri, le passeggiate in luoghi noti e meno noti della città hanno una duplice finalità - spiega l’assessore alla cultura, Enzo Laforgia - avvicinare un pubblico il più ampio possibile alla scoperta o alla riscoperta dell’immenso tesoro storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio e suggerire la necessità di prendersi cura di un patrimonio che è di tutti e va preservato e trasmesso alle future generazioni". Si parte venerdì con l’evento “Garibaldi e garibaldini a Varese“.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione consigliata (le date su vareseinforma.it). "Un programma che permette di vivere esperienze di scoperta e fruizione delle bellezze storiche e artistiche del nostro territorio - aggiunge la vicesindaca Ivana Perusin - un modo per favorire il turismo di prossimità e per trasmettere una maggiore consapevolezza del valori del patrimonio storico della città". L.C.