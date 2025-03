Via libera alla nuove rotte di decollo: "Ma chieste correzioni anti-rumore"

Nuove rotte di decollo: la Commissione aeroportuale, riunita a Malpensa, ha votato gli scenari presentati dopo la sperimentazione dello scorso anno, effettuata da aprile a settembre. Sono stati approvati i quadranti dei decolli a Sud e Nord Est, rinviato il voto sul quadrante di Nord-Ovest, che interessa Somma Lombardo quindi Golasecca, Coarezza e i paesi della sponda piemontese come Varallo Pombia, Pombia, Castelletto Ticino, Borgo Ticino, che hanno lamentato maggiori disagi, l’impegno è studiare correttivi. Ha spiegato il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria: "Abbiamo approvato due scenari con la richiesta di piccoli correttivi per ridurre l’impatto, a Sud è richiesta l’attivazione di una nuova Sid, una nuova rotta di decollo, più vicina al Ticino, per ridurre il rumore su Nosate e Turbigo mentre a Nord-Est invece viene richiesto di ridurre quanto più possibile i voli sulla rotta 356, che hanno un impatto sulla frazione sommese di Mezzana e su Arsago Seprio". Non è stato approvato invece lo scenario verso Nord-Ovest, su cui c’è stata più opposizione da parte dei comitati locali ma anche da parte degli enti locali, con il ricorso di Golasecca.

Per quanto riguarda lo scenario di Nord–Ovest, ha continuato Bellaria: "Abbiamo dato mandato a Enav di studiare correttivi, con il disegno di una nuova Sid. E abbiamo chiesto di verificare meglio anche i decolli sulla 278 che sorvola la frazione di Maddalena a Somma Lombardo". Ha concluso il sindaco: "L’obiettivo resta di arrivare a una soluzione che tenga insieme le esigenze di maggior numero di comuni possibili".

A margine della commissione confermato da Sea che è alle porte l’introduzione delle “green charges”, cioè le agevolazioni nelle tariffe aeroportuali per le compagnie che utilizzeranno aerei meno inquinanti e meno rumorosi.