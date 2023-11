Via alla raccolta di fondi per aiutare la mamma rimasta paralizzata

Nel pomeriggio del 26 giugno di quest’anno a Luino era stata sfiorata la tragedia: il distacco di un pesante ramo da un ippocastano davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna aveva travolto e ferito 8 persone, le situazioni più gravi quelle di Donatella, 45 anni e della sua bambina, Arianna, 7 anni. La piccola aveva riportato alcune fratture, dopo alcune settimane di ricovero in ospedale, era ritornata a casa, mentre per la donna le conseguenze dell’incidente sono state molto gravi, a causa di una lesione midollare ora è paraplegica. Donatella è ancora ricoverata in una struttura sanitaria per la riabilitazione, verrà dimessa entro la fine di questo mese, finalmente potrà tornare in famiglia ma c’è bisogno di aiuto per agevolare il suo rientro a casa, il momento tanto desiderato per poter stare di nuovo con il marito e le figlie. Un ritorno a casa che deve confrontarsi con la condizione fisica della donna che intorno deve avere un ambiente adeguato alle sue esigenze motorie.

Il marito ha lanciato una raccolta di fondi, l’obiettivo è di raggiungere la somma di 40mila euro, soldi che servono per affrontare i lavori necessari all’abitazione che deve accogliere Donatella. Sono già tante le persone che hanno risposto alla campagna di crowdfunding "Dona per aiutare Dona" sul portale GoFundMe.com , ma c’è ancora bisogno. Ha scritto il marito Andrea "Questa disgrazia ci ha portato a rivedere totalmente il nostro futuro, lo stile di vita e lo spazio in cui vivevamo". Ora bisogna modificare la casa per accogliere Donatella, continua il marito "e iniziare appunto una nuova vita: nuovo accesso alla casa, nuova strada di oltre 50 metri asfaltata, nuova tettoia, nuovo bagno e nuova camera". Quindi l’appello, "vi chiedo una mano per fronteggiare i costi dei lavori che non erano previsti". Il crollo del pesante ramo è avvenuto nel pomeriggio del 26 giugno mentre i bambini stavano uscendo dall’oratorio, 8 persone sono state travolte e ferite.