Verde pubblico. Un programma da 200mila euro

Un impegno di spesa di 200mila euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico, per la stagione invernale. La Giunta ha approvato il progetto che prevede una serie di interventi sulle alberature presenti in una trentina tra viali e parchi. Si va dai parchi Cantoni, dei Platani, del Buon Gesù, di viale Rimembranze, di via Morelli, del Palaborsani, alle vie Cadorna, Dandolo, Madonnina, Italia, Lombardia, Rimembranze, Tagliamento, Bernocchi, De Amicis, Moncucco, Papa Giovanni XXIII, Sempione, Don Minzoni, Borri, Locatelli, Matteotti, De Gasperi, Turati, Don Testori, Mons. Colombo fino a piazza Castegnate. I lavori, che dovranno terminare entro marzo, saranno di potatura di alberi di varie specie e dimensioni come contenimento, diradamento, innalzamento, formazione, ristrutturazione, abbattimento, oltre all’eliminazione di ceppaie e messa a dimora di nuove piante.

"Prosegue così l’impegno della nostra amministrazione nel prevedere ogni anno una quota di bilancio per la manutenzione straordinaria del verde - dice il vicesindaco reggente Cristina Borroni -. Il Comune ha un enorme patrimonio arboreo, che rappresenta una ricchezza che va salvaguardata e ben mantenuta. Gli interventi regolari rappresentano inoltre una garanzia in termini di sicurezza per tutti. Ringrazio inoltre tutti i cittadini che hanno contribuito alla definizione degli interventi, segnalando agli uffici le situazioni da valutare". L’attenzione al verde cittadino è anche testimoniata da “Piantalalì“, il progetto concluso di piantumazione avviato da Ferrovienord Milano e Trenord, insieme al Comune e al partner scientifico Fondazione Lombardia per l’ambiente: sono stati messi a dimora oltre 700 arbusti. S.V.