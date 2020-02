Varese, 5 febbraio 2020 - I vigili del fuoco stanno intervenendo in tutta la provincia di Varese a causa del forte vento. Decine gli interventi per tagli pianta e coperture pericolanti. Dalle ore 11 alle ore 18 sono stati effettuati oltre 30 interventi di soccorso tecnico urgente. Dodici squadre con 60 vigili del fuoco sono impegnati su 14 Interventi. Diverse le richieste in coda. Nel comune di Venegono Superiore in via Monte Nero sta bruciando la copertura di un edificio, sul posto stanno operando due squadre con due autopompe e un’autoscala.

© Riproduzione riservata