Venti giorni di tempo per essere sentito

Venti giorni di tempo, dal 20 gennaio, giorno in cui la Procura di Varese ha notificato la chiusura delle indagini, per Marco Manfrinati, in carcere dal 6 maggio dello scorso anno, per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e per il tentato omicidio dell’ ex moglie, Lavinia Limido, per depositare memorie difensive o chiedere di essere sentito dal pm. La procura di Varese si prepara a chiedere il rinvio a giudizio davanti alla Corte d’Assise. Al quarantenne ex avvocato di Busto Arsizio il pm ha contestato le aggravanti della crudeltà, del legame di parentela e della minorata difesa in relazione all’omicidio di Fabio Limido, che intervenne per salvare la figlia e della premeditazione, della crudeltà e dell’aver agito nei confronti del coniuge per quanto riguarda il tentato omicidio della ex moglie.