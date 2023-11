Venti chili di droga “protetti“ dai pitbull

Oltre 20 chili di droga sequestrati, in una casa dove gli stupefacenti erano “protetti“ da tre cani pitbull, e due arresti: è il risultato di un controllo mirato effettuato ieri a Nerviano dal personale della stazione dei carabinieri, con una perquisizione domiciliare, all’indomani di “movimenti“ che avevano insospettito i militari. I carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo di Legnano, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una donna di 57 anni, residente nell’abitazione, e un uomo di 28 anni, residente invece a Cerro Maggiore. La donna è stata trovata in possesso di ben 17 chili di hashish suddivisi in panetti e di 3,3 chili di marijuana: oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto anche materiale da confezionamento e una pistola scacciacani, sempre conservati all’interno dell’abitazione.

A “protezione“ del prezioso quanto illegale quantitativo di droga, tre cani pitbull.

Il 28enne residente a Cerro Maggiore, invece, è stato fermato mentre usciva dall’abitazione della donna e i carabinieri gli hanno trovato addosso 180 grammi di marijuana e 140 grammi di hashish. Entrambi gli arrestati sono stati condotti al carcere di San Vittore a Milano.

Paolo Girotti