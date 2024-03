Ventenne investita sulle strisce: si costituisce anziano

Si è presentato nella mattinata di lunedì 11 marzo ai carabinieri l’anziano, un ultra ottantenne, che lo scorso giovedì 7 marzo ha investito con la sua auto una ragazza di vent’anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Al lago a Gavirate. L’uomo, accompagnato dai suoi avvocati, ha fornito ai militari la sua versione dell’accaduto.

L’automobilista ha negato di viaggiare a velocità sostenuta quindi ha spiegato di non essersi accorto della gravità della situazione perché accecato dal sole non aveva visto la giovane urtata cadere a terra. Nei giorni scorsi la mamma della ragazza dopo la denuncia aveva segnalato la vicenda sulla pagina social "Sei di Gavirate se…", invitando chi fosse stato testimone dell’incidente a fornire informazioni utili per rintracciare l’investitore che non si era fermato a prestare soccorso, l’anziano ultra ottantenne che lunedì mattina si è costituito, presentandosi dai carabinieri.

La giovane aveva raccontato di essere stata urtata sulle strisce nel pomeriggio del 7 marzo, poco dopo le 17, da una Fiat Panda, nell’impatto era finita contro il cofano e poi sull’asfalto, il conducente, del quale era riuscita a vedere il volto, però non si fermava e continuava il suo percorso.

La ventenne dolorante era riuscita a raggiungere il marciapiede, in lacrime e sotto shock , ma nell’indifferenza di chi transitava in quel momento, senza ricevere aiuto da nessuno.

Ad arrivare sul posto la mamma che l’ha accompagnata al pronto soccorso per alcuni accertamenti che hanno escluso fratture, la giovane se l’è cavata con un trauma alla gamba per il quale è costretta a portare le stampelle per alcuni giorni.

L’anziano che l’ha investita si è costituito e l’ha incontrata nella caserma dei carabinieri.

