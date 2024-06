Varese toglie tempo all’azzardo: limiti alle aperture e più sanzioni

Varese – Entrano in vigore nuove limitazioni orarie in città per sale da gioco e sale scommesse nonché per il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. Obiettivo, prevenire e contrastare le ludopatie. "Un fenomeno che ha impatti negativi a livello sociale, economico e sulla salute della popolazione – spiega il sindaco Davide Galimberti – Un’attività messa in atto grazie al lavoro congiunto dell’Amministrazione tramite i Servizi sociali e la Polizia locale con Ats, Guardia di finanza e parti sociali con le quali sono stati attivati diversi progetti".

I gestori delle sale scommesse e degli esercizi che possiedono apparecchi con vincite in denaro e slot machine o vendono lotterie istantanee dovranno limitare l’apertura dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. Le stesse limitazioni sono applicate anche per i singoli apparecchi che si trovano negli esercizi commerciali come bar e simili. Per meglio comprendere le dimensioni del fenomeno, basta osservare i dati relativi alla città di Varese riferiti al 2019. In un anno si è raggiunto un totale di giocate per 127 milioni, di cui 40 ai videoterminali e 33 alle slot. A fianco del Comune c’è la Guardia di finanza, che nel primo semestre del 2024 ha rafforzato i controlli.

«Questo incremento dell’attività – sottolinea il comandante provinciale Crescenzo Sciaraffa – si è tradotto in 73 accertamenti mirati e approfonditi, con particolare attenzione ai locali e alle sale giochi dove si trovano le slot machine, riscontrando 53 violazioni delle ordinanze in tema di orario di funzionamento delle macchinette, con sanzioni per 60mila euro". La misura nasce anche grazie alla collaborazione con il progetto “Link Insubria“, cui aderisce l’Ambito distrettuale sociale di Varese, con la regìa di Ats Insubria. "Il gioco d’azzardo patologico coinvolge ampie fasce della popolazione in molte aree del nostro territorio e ogni singolo intervento rappresenta un tassello significativo per affrontare questa dipendenza", commenta il dg di Ats Salvatore Gioia.