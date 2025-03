Varese si batte ma cade in trasferta. Trapani la spunta soltanto all’overtime

Varese combatte con orgoglio a Trapani, ma la prima di Ioannis Kastritis (nella foto) si arena in overtime dopo un miracoloso canestro di Alex Tyus ad imporre il prolungamento. Varese parte forte. Alviti e Assui colpiscono dall’arco, mentre Hands si mette in luce con la sua intensità su entrambe le metà campo. Il vantaggio lombardo tocca anche il +16 sul 23-39, ma Petrucelli e Galloway tengono in partita Trapani, che nel finale di secondo quarto piazza un break di 8-0, chiudendo il primo tempo sotto di sei (49-55).

Trapani cresce, ma Varese resiste. Al rientro dagli spogliatoi, Mitrou-Long e Bradford provano a mantenere avanti Varese, ma Notae accende la rimonta siciliana con un parziale personale che porta la Shark in vantaggio per la prima volta. Il botta e risposta tra Alviti, Virginio e Notae anima il quarto periodo, con la gara che resta apertissima fino all’ultimo minuto. Quando tutto sembra perduto, con Trapani avanti 89-86 a 20 secondi dalla fine, Tyus inventa un incredibile jumper sulla sirena, mandando il match all’overtime.

Nel tempo supplementare, però, Trapani cambia marcia, trascinata da Notae e Brown; 23 punti per Davide Alviti, esordio di Mitrou-Long da 11 punti con 7 rimbalzi e 5 assist, convincente.

TRAPANI-VARESE 106-93 (23-32, 26-23, 18-14, 22-20, 17-4). A.L.M.