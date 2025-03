Varese, si perde nei boschi col cellulare scarico: 15enne chiama la madre e si fa geolocalizzare prima che il telefono si spenga

Cugliate Fabiasco (Varese), 8 marzo 2025 – “Mamma aiutami, mi sono perso...”. Il cellulare scarico, a un passo dallo spegnersi, eppure un ragazzo di 15 anni è lo stesso riuscito a sfruttare quel po’ di carica che restava per chiamare la madre riuscendo a fornirle le coordinate del punto esatto in cui si trovava in quel momento, dopo essersi perso. La donna non si è fatta prendere dal panico e ha subito chiamato i soccorsi telefonando al 112. E indicando ai vigili del fuoco il punto in cui si trovava il ragazzo. Sul posto, intorno alle 18,15, è arrivata una squadra dei pompieri assieme all’elicottero Drago di stanza al Nucleo elicotteri di Malpensa. Individuato, il ragazzo è stato salvato attraverso l’utilizzo di un verricello, che ha imbragato il ragazzo portandolo a bordo. Successivamente l'elicottero è atterrato in una zona sicura affidando il quindicenne incolume alla famiglia.