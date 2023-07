Varese, riqualificazione case popolari da 50 milioni di euro

Varese, 24 luglio 2023 – Pomeriggio varesino per l’assessore regionale a Casa e housing sociale Paolo Franco, che ha fatto tappa presso la sede in via Monte Rosa di Aler Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio e poi con un sopralluogo nel quartiere di Sangallo, per fare il punto insieme al presidente Giorgio Bonassoli sugli interventi recentemente completati, in corso e in programma. Un pacchetto di opere per un totale di oltre 51 milioni sul territorio. "Un vero e proprio cantiere aperto – ha detto l’esponente della giunta lombarda – un operato in linea con la ‘Missione Lombardia’, ovvero l’ambizioso progetto attraverso il quale abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate". I lavori che Aler sta sviluppando hanno diversi obiettivi. "Oltre a permettere la fruizione degli immobili e rispondere all’emergenza abitativa con la realizzazione di nuovi alloggi hanno anche altre ricadute positive – ha sottolineato Franco – per esempio, permettono alle famiglie che vi abitano, tra le più bisognose, di spendere meno con le bollette energetiche, sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento degli alloggi".

Lavori con fondi Pnrr

Col Fondo complementare Pnrr finanziati interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica per un importo complessivo pari a 26,3 milioni di euro: a Varese lavori in via Montello, Romans Sur Isere, Borromini e Sangallo, a Busto Arsizio l’intervento interessa via Martiri. Sempre a Varese nel quartiere Montello avviati cantieri da 8 milioni per efficientamento energetico e razionalizzazione degli spazi: dai 32 alloggi iniziali saranno ricavati 68 appartamenti. L’intervento è finanziato con 7,5 milioni di fondi Pinqua e oltre 500mila euro concessi con il fondo opere indifferibili. Con il Superbonus sono stati avviati cantieri a Busto Arsizio in via Vittorio e Repubblica e a Varese in via Sangallo e Borromini. A Saronno un progetto inserito nel Programma nazionale contratti di quartiere. Gli alloggi interessati sono 304.