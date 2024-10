Varese, 56enne trovato al parco agonizzante: si era ferito da solo a pancia e collo con dei cocci di vetro

Varese, 9 ottobre 2024 – L’hanno trovato agonizzante ieri sera, martedì 8 ottobre, al parco Perelli di Biumo Inferiore, nelle vicinanze delle due stazioni ferroviarie di Varese, con diverse coltellate alla pancia e al collo. Ed è subito scattato l’allarme. La vittima, di origini straniere, ha per un momento dato corpo allo scenario del regolamento di conti, magari maturato nel mondo dello spaccio. Ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione dei carabinieri di Varese, intervenuti in via Carcano, non c’è però voluto molto prima di capire che quelle numerose ferite all’addome e al collo, provocate verosimilmente mediante l’utilizzo di un oggetto appuntito e tagliente, l’uomo se le era autoinferte.

A questa conclusione i militari sono arrivati grazie all’analisi dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Varese. Le immagini acquisite – con la collaborazione della Polizia locale – hanno infatti permesso di appurare che l’uomo si era procurato da solo quelle ferite colpendosi con dei cocci di bottiglia. Un gesto di autolesionismo, insomma. Escluso il coinvolgimento di altre persone. Il 56enne è stato soccorso e portato all’ospedale di Circolo in codice rosso. È in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Fondazione Macchi di Varese, sebbene in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita.