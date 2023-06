"Varese: in arrivo un autobus con portabici per raggiungere il lago in bici!"

L’estate varesina porterà in dote un’interessante novità sul fronte della mobilità e del turismo. A partire da sabato 10 giugno si potrà infatti raggiungere il lago caricando la propria bicicletta sul bus. Il servizio, voluto dal Comune di Varese, si è concretizzato con l’appoggio dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale e di Autolinee Varesine. Quella che partirà nel weekend è una linea circolare intorno al Lago di Varese, con partenza e arrivo dal centro (piazzale Kennedy), effettuata da autobus muniti di un apposito portabici. Al sabato e alla domenica per tutta l’estate, compreso il giorno di Ferragosto, sarà in funzione la nuova linea, che rientrando nel trasporto pubblico locale potrà essere usata anche dagli utenti sprovvisti di bicicletta. Il percorso costituisce un cerchio intorno al lago, da entrambi i lati: raggiunta la Schiranna, un autobus procede in senso orario attraverso Azzate, Bodio, Cazzago, Biandronno, Bardello e Gavirate, per poi risalire a Varese; l’altro autobus effettua il giro esattamente inverso.

A tali corse si aggiungeranno alcuni ulteriori rinforzi limitati alla tratta Varese-Schiranna e viceversa, per potenziare ulteriormente una tratta urbana che ha anche una forte valenza turistica. Nel complesso verranno erogate 27 corse giornaliere, con la prima partenza alle 8 e l’ultima alle 18.15.

Gli autobus possono ospitare fino a sei biciclette: il supplemento per ogni bici ha un costo di 3.50 euro giornaliero, mentre per il viaggio del passeggero si applicano le normali tariffe del Tpl. La novità è stata presentata a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, in occasione di una giornata di lavoro dedicata al tema della mobilità leggera, che ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulle strategie adottate e sugli sviluppi futuri del sistema ciclopedonale del territorio.

Lorenzo Crespi