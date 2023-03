Varese e la mobilità elettrica. Dopo il boom dei monopattini arrivano trecento bici green

Varese ha le batterie cariche Dopo il boom dei monopattini arrivano trecento bici elettriche

di Lorenzo Crespi

Sono disponibili da poche ore a Varese: cinquanta biciclette elettriche di ultima generazione, che si potranno noleggiare con un servizio di bike sharing. A portarle in città l’operatore Dott, già attivo nell’ultimo anno con i monopattini, sempre elettrici: circa trecento quelli presenti sul territorio comunale.

"Con questa integrazione dei servizi in sharing viene implementata ulteriormente l’offerta per la mobilità sostenibile cittadina", spiega l’assessore alla mobilità Andrea Civati. Con una velocità massima di 25 chilometri orari, le e-bike si potranno usare all’interno dell’area operativa già dedicata ai monopattini, e l parcheggio sarà consentito esclusivamente in alcuni punti identificati in accordo tra i gestori e l’amministrazione comunale, così da rispettare il decoro e l’ordine urbano senza creare difficoltà agli altri utenti della strada. I punti di parcheggio saranno visibili sia nell’app, a cui occorre registrarsi per usufruire del servizio, sia in strada, attraverso l’apposizione di adesivi o segnaletica orizzontale. Saranno dunque delle "rastrelliere virtuali".

Per Dott è intervenuto alla presentazione Vittorio Gattari, public policy manager. "Dopo un anno dal lancio dei nostri monopattini siamo entusiasti di introdurre anche le biciclette elettriche nella flotta di Varese, offrendo così una scelta di spostamento multimodale, oltre che eco-friendly". L’occasione è stata utile anche per diffondere i dati dell’utilizzo dei monopattini da febbraio 2022 ad oggi. Si sono registrati al servizio ottomila utenti che hanno già effettuato circa 140mila noleggi. Mediamente i viaggi durano otto minuti con una distanza media di 1,55 chilometri per corsa, spesso in integrazione con il trasporto pubblico, Gli oltre 200mila chilometri percorsi, qualora fossero stati effettuati con un’auto privata, corrisponderebbero ad un risparmio di quasi 22 tonnellate di Co2.