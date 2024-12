I progetti per il futuro di Varese: dalla cultura al sociale, ai sentieri archeologici. In arrivo otto milioni

Varese, 22 dicembre 2024 – Otto milioni di euro per iniziative di alto valore, dalla cultura al turismo fino al sociale e all’innovazione. È quanto Fondazione Cariplo (che ha messo a disposizione 5 milioni) e Regione Lombardia (i restanti 3) hanno stanziato per il territorio della provincia di Varese attraverso cinque progetti emblematici. Il primo prevede un contributo di 1 milione e 100mila euro per il ripristino del sentiero tra il sito Unesco del Parco archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba, un nuovo percorso archeologico, il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e il riutilizzo di un’ex scuola come polo informativo e culturale. Quindi un milione di euro per la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio.

A Caronno Pertusella

Obiettivo avviare un servizio residenziale rivolto a persone con disabilità a Caronno Pertusella. Una casa alloggio per 10 ospiti con un percorso personalizzato che comprende azioni di valutazione, accoglienza, sviluppo abilità, autonomia, inserimento lavorativo e inclusione sociale.

Alla Fondazione Asilo Mariuccia va un milione e mezzo di euro per un progetto dedicato a minori e giovani in situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale. Prevista la ristrutturazione di spazi a Porto Valtravaglia per ospitare due comunità educative, un centro diurno, 5 laboratori educativi al lavoro e un polo sportivo. Il contributo più sostanzioso, di 3 milioni, è per la Fondazione Ergo-Mtm Italia a favore del campus Smart Valley. Un progetto ambizioso che si prefigge la costituzione di un polo di innovazione, basato su un modello di sviluppo che integra istruzione, innovazione e industria.

Studenti impegnati nello studio in una biblioteca di Varese

La riqualificazione

L’intervento prevede la riqualificazione di un edificio industriale di inizio ‘900 per ospitare corsi professionalizzanti e laboratori per lo studio e la prototipazione di progetti industriali innovativi. Infine 1 milione e 400mila euro per il progetto Varese Cultura 2030 della Provincia di Varese, che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale della provincia dei laghi in una logica di sistema. Tra gli obiettivi la creazione di una rete tra musei e spazi culturali e l’organizzazione di eventi culturali inclusivi e accessibili.