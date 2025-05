Controlli mirati sulla movida. Sanzioni e scattano due Daspo

Nella serata di venerdì gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato a Gallarate una serie di controlli sulla movida insieme alla Polizia locale. Le attività hanno interessato il centro cittadino e le aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Sono stati controllati due esercizi commerciali ed elevate sanzioni amministrative per duemila euro circa. In uno dei due locali è stato deferito all’autorità amministrativa un dipendente per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Da ulteriori controlli effettuati in zona stazione sono scaturite sanzioni in esecuzione dell’ordinanza di divieto attualmente in vigore a due soggetti intenti a consumare bevande alcoliche, per loro l’ordine di allontanamento e la misura di prevenzione del Daspo Urbano con divieto di ritorno per le successive 48 ore.