Varese, ferisce la ex e uccide il padre di lei: camminata contro la violenza di genere

E’ un appello a partecipare a una camminata lungo corso Matteotti sabato mattina a Varese, un momento di condivisione in segno di solidarietà e ferma condanna alla violenza esplosa ieri in via Menotti, con il ferimento da parte dell’ex marito, di Lavinia Limido e l’omicidio del padre, Fabio Limido, intervenuto per difenderla.

Oggi esponenti di diverse associazioni hanno diffuso questo comunicato sull’iniziativa che intendono promuovere sabato mattina. Di seguito la nota integrale. “Di fronte all’ennesima tragedia consumata a danno di una donna, che si trova in gravi condizioni in ospedale, e di suo padre che è stato ucciso nel tentativo estremo di salvarla e proteggerla dalla violenza del suo ex marito, non possiamo tacere e vogliamo insieme esprimere il nostro cordoglio più sincero alla famiglia e la nostra partecipata solidarietà. È difficile trovare parole che non sembrino scontate, è facile forse chiedersi cosa non abbia funzionato nonostante l’impegno delle Istituzioni e della società civile nel condannare ogni forma di violenza, nel cercare di costruire giorno dopo giorno una cultura di rispetto e solidarietà in ogni ambito sociale. Oggi anche la nostra comunità come già in passato viene colpita così duramente e sentiamo ancora di più il bisogno di creare e rafforzare reti più fitte ed efficaci tra donne, uomini, istituzioni e associazioni affinché nessuna donna debba avere paura e sentirsi sola e indifesa, per contribuire insieme a quel cambiamento culturale sempre più necessario. Invitiamo istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini a partecipare sabato mattina a un momento di condivisione in segno di solidarietà e ferma condanna alla violenza che ha colpito tutta la nostra comunità. Il ritrovo sarà in piazza Monte Grappa alle ore 10.00, con una camminata lungo il corso Matteotti".