Varese, sfregia l’ex e le uccide il padre a coltellate. All’arresto sorride e provoca la suocera: "Come sta tuo marito?"

VARESE – Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex moglie che l’aveva denunciato per comportamenti persecutori ma Marco Manfrinati, ex avvocato, 40 anni, ieri non ha rispettato quel divieto e ha raggiunto via Menotti a Varese, nel cuore del rione di Casbeno, con le peggiori intenzioni. Aveva un coltello. In via Menotti ha atteso che la ex, Lavinia Limido, 37 anni, uscisse dal posto di lavoro, lo studio del padre, Fabio Limido, geologo di 71 anni e l’ha aggredita, colpendola con alcune coltellate al volto e al collo. La donna ha cercato di difendersi, urlava disperatamente, in suo soccorso è arrivato sulla strada il padre che ha cercato di fermare il quarantenne. L’ex avvocato si è scagliato contro l’anziano, ferito con alcuni fendenti al torace. All’arrivo dei soccorsi le sue condizioni sono apparse subito gravissime, portato in ospedale in fin di vita è deceduto poco dopo il ricovero.

La figlia Lavinia è stata ricoverata al Circolo di Varese e sottoposta a un intervento chirugico e ieri era ancora in pericolo di vita, era in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico. Manfrinati è stato arrestato dagli agenti della Questura, non ha opposto resistenza ma mentre i poliziotti lo portavano via ha rivolto insulti all’ex suocera, sotto shock e colta da malore, quindi accompagnata al pronto soccorso.

Marco Manfrinati al momento dell'arresto

Parole agghiaccianti quelle che l’ex avvocato avrebbe pronunciato verso la donna, una frase beffarda, "Come sta tuo marito?", proprio mentre i soccorritori cercavano di strappare Fabio Limido, intervenuto per salvare la figlia, alla morte.

La macchina della Polizia quindi si allontanava, a bordo l’ex avvocato, dalla strada qualcuno gli ha gridato "Assassino!".