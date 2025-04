Fagnano, il cagnolino Tobia intrappolato nella fossa biologica: lo salvano i vigili del fuoco

Fagnano Olona (Varese), 16 aprile 2025 – Si era allontanato da casa, all’insaputa dei padroni che non si erano accorti di nulla. E se n’era andato a vagare nelle vicinanze. Tobia, quattrozampe dall’animo vagabondo, non aveva però preso in considerazione che nelle vicinanze dell’abitazione ci potessero essere i capannoni di un allevamento dismesso in via Tenore. Che però ha deciso lo stesso di andare a perlustrare spinto dalla curiosità. È lì che ha messo le zampe dentro una intercapedine precipitando all’interno della fossa biologica dell’allevamento.

I vigili del fuoco al lavoro per portare in salvo Tobia

I vigili del fuoco, che sono stati allertati dai padroni di casa – l’abitazione si trova nelle vicinanze dell’allevamento – si sono messi alla ricerca del quattrozampe nelle vicinanze. Richiamati dall’abbaiare dell’animale, si sono introdotti all’interno dell’ex allevamento. Dopo un minuzioso lavoro per non ferire e spaventare l'animale, sono riusciti a trarlo in salvo. Tobia ( il nome del cagnolino) è stato poi restituito ai suoi proprietari.

Tobia è stato restituito ai suoi proprietari

