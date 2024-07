Varese, quattro e-bike donate alla Polizia

Varese, 25 luglio 2024 – La polizia di Stato di Varese diventa più green, grazie all'impiego di nuove e-bike nei servizi di controllo del territorio nelle aree verdi, nei parchi, nel centro città e in tutti quei luoghi difficilmente raggiungibili o inaccessibili dalle ordinarie pattuglie automontate della Squadra Volante. Questa mattina, ai Giardini Estensi, c’è stata la cerimonia di presentazione e consegna di quattro biciclette elettriche "brandizzate" con il logo della Polizia, che sono state consegnate ufficialmente al questore di VareseCarlo Ambrogio Enrico Mazza dalla famiglia Ambrosetti, sostenitrice del progetto. Testimonial dell'evento l'ex ciclista Giuseppe Saronni e Giada Martinoli, giovane promessa varesina di mountain bike e ciclocross. La presenza delle pattuglie in bici rafforza la sicurezza attraverso una moderna forma di pattugliamento più capillare e allo stesso tempo più sostenibile, consentendo una maggiore agilità d'intervento agli operatori della Polizia di Stato e favorendo l'attuale e necessaria tendenza alla sostenibilità ambientale. Già dai prossimi giorni le nuove biciclette condotte da poliziotti della Questura saranno presenti nei parchi e nel centro storico di Varese e impiegate in occasione di eventi e manifestazioni ciclistiche.

