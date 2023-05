Varese, danni alle auto in via Maspero. La responsabile è un’anziana di quasi 80 anni

Varese – Nei giorni scorsi due persone si sono rivolte ai Carabinieri della Stazione di Varese denunciando reiterati danneggiamenti ai propri veicoli iniziati negli ultimi mesi del 2022. All'ennesimo episodio le vittime hanno chiesto aiuto, fornendo alcuni importanti dettagli, tra cui il luogo ove si verificavano, sempre lo stesso, la zona del parcheggio di via Maspero.

Sono così iniziate le indagini e, grazie ad un mirato servizio all'interno del teatro degli eventi finalizzato a identificare l'autore (in questo caso autrice) degli episodi criminosi, i militari dell'Arma hanno sorpreso, in flagranza, una donna di quasi 80 anni che con una forbice stava forando lo pneumatico della vettura di una delle due vittime.

A quel punto la donna è stata fermata e condotta in caserma. Nel corso delle attività emergeva che la signora aveva intimato alle vittime di non lasciare in sosta i veicoli all'interno del parcheggio della via Maspero, passando, poi, dalle parole ai fatti. Per la donna è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria varesina per danneggiamento aggravato e violenza privata. Gli accertamenti proseguono per verificare se vi siano altre vittime e, al riguardo, l'invito per coloro che avessero subito analoghi danni in quell'area è quello di presentarsi presso gli uffici di via Saffi per denunciare quanto patito.