Varese capitale mondiale del canottaggio per tre giornate

Ancora una volta Varese è capitale del canottaggio. Mancano solo trenta giorni al via dell’ennesima manifestazione di livello internazionale ospitata alla Schiranna: dal 16 al 18 giugno il Lago di Varese sarà la sede della seconda tappa della Coppa del mondo. Un evento che segue i mondiali under19 e under23 di luglio 2022. "Dopo la bella esperienza dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di migliaia di atleti e che ha dato alla città una versione molto internazionale di sé, quest’anno puntiamo al bis", ha detto il sindaco di Varese e presidente del Comitato organizzatore Davide Galimberti. Confermato per il triennio 2023-2025 nel ruolo di direttore generale del comitato Pierpaolo Frattini, che è entrato nel dettaglio.

"Saranno tre giorni di gare di altissimo livello considerato che arriveranno tante realtà con ambizioni olimpiche pronte a giocarsi l’accesso a Parigi 2024. Inoltre vedremo gareggiare per la prima volta anche gli atleti del para-rowing: saranno un centinaio e si misureranno sulla stessa distanza e nello stesso programma degli altri atleti". Si partirà venerdì 16 con le qualificazioni e i ripescaggi, sabato 17 le semifinali e le prime finali, mentre domenica 18 si disputeranno le finali olimpiche e le gare del para-rowing. 700 gli atleti previsti da 30 diverse nazioni. 500 le persone coinvolte nell’organizzazione, con l’invito ancora aperto a chi volesse partecipare come volontario.

"Questi eventi hanno due onde lunghe - ha detto il vicesindaco Ivana Perusin - la prima sono gli atleti che spesso arrivano ben prima della competizione e che poi vengono sul nostro territorio per allenarsi durante la stagione, la seconda tutte le persone che scoprono il nostro territorio durante le gare e poi tornano, dando slancio al settore alberghiero ed extra anche in momenti dell’anno inusuali per il turismo".

Lorenzo Crespi