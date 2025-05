Varata la superCna. Via i “campanili”. Più sostegno a 5.800 imprese

Le province di Varese, Como, Lecco e Monza Brianza e anche l’Altomilanese: è l’ampio territorio su cui si estende la nuova Cna Lombardia Nord Ovest, nata dalla fusione per unione di Cna Varese e Cna Lario Brianza. L’atto di costituzione è stato firmato a Varese presso lo studio del notaio Andrea Giannini. Nasce così la più grande Cna della Lombardia, con più di 5800 tra imprenditori e imprenditrici associati e oltre 2500 pensionati. Il presidente della nuova realtà è Pasquale Diodato, vicepresidente vicario è Luca Mambretti. Direttore Davide Grassi e vicedirettore Roberta Tajè. Cna Lombardia Nord Ovest avrà le sue sedi principali a Varese e a Como e manterrà tutte le sedi zonali esistenti: Lecco, Limbiate, Cantù, Erba, Lomazzo, Menaggio, Gravedona, Porlezza, Busto Arsizio, Gallarate, Laveno, Legnano, Luino e Saronno.

"Siamo molto soddisfatti di questo importante traguardo - commenta il neo presidente di Cna Lombardia Nord Ovest Pasquale Diodato - stiamo lavorando a questo progetto da più di quattro anni, il percorso è stato complesso, le difficoltà non sono mancate ma la visione di aggregazione, che la presidenza di Lario Brianza e la presidenza di Varese hanno avuto, è sempre stata chiara e ben delineata e non abbiamo mai avuto ripensamenti. La nuova Cna mantiene comunque il suo radicamento sul territorio perché la vicinanza agli imprenditori continua ad essere un elemento di fondamentale importanza e pertanto, nonostante la facilitazione delle relazioni sia stata ampliata dalla digitalizzazione, la presenza capillare nelle diverse aree che compongono Cna Lombardia Nord Ovest non è venuta meno".

L’atto notarile di costituzione della nuova Cna crea una fase transitoria tra le due realtà che da quasi 60 anni rappresentano gli artigiani e le piccole imprese in questa parte di Lombardia. "Ma il 21 giugno 2025 si terrà l’assemblea elettiva che nominerà gli organismi dirigenti di Cna Lombardia Nord Ovest", aggiunge Diodato dando appuntamento nelle sale di Ville Ponti a Varese. "L’obiettivo che ci siamo prefissi sin dall’ideazione di questo progetto è stato quello di fare sinergia tra due realtà mature e composite che, fuse insieme, avrebbero potuto dare ancora migliore supporto e sostegno alle imprese che rappresentano - aggiunge il neo vicepresidente Luca Mambretti - perché la nostra volontà è quella di offrire agli associati una Cna sempre più competente, più efficiente, più rappresentativa e più all’avanguardia perché, come diciamo sempre Cna è al fianco degli imprenditori, sempre".