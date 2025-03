Marchirolo, una fondazione nel nome di Vanessa Fino per i ragazzi meno fortunati

Marchirolo, 25 marzo 2025 – Costituire una fondazione dedicata ai ragazzi meno fortunati, nel nome di chi lavorava quotidianamente proprio al loro fianco. È l’obiettivo di una raccolta fondi lanciata dalla community del creator digitale dankol83. Su Gofundme, piattaforma online di crowdfunding, è possibile contribuire all’iniziativa che vuole omaggiare Vanessa Fino, la ventisettenne di Marchirolo scomparsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo sulla statale 233 della Valganna. La giovane viaggiava insieme ai due fratelli minori a bordo di una Lancia Y che si è scontrata frontalmente con un camion.

Vanessa Fino era un’insegnante di sostegno per i ragazzi affetti da Dsa, autistici e con disturbi dell’apprendimento. “I fondi raccolti – scrivono gli organizzatori – saranno destinati alla creazione della Fondazione Vanessa Fino, che nasce con lo scopo di sostenere tutti i ragazzi meno fortunati in ambito scolastico e extrascolastico e dare supporto alle famiglie che hanno subito un lutto in strada”.

L’iniziativa ha ricevuto già più di cento donazioni, con oltre 3000 euro raccolti fin qui: chi ha lanciato l’iniziativa si sta muovendo sul territorio per decidere come utilizzare poi concretamente quanto verrà raccolto. “In particolare – spiegano i promotori – stiamo sentendo inizialmente le scuole locali per capire i bisogni di base di questi ragazzi e provvedere, innanzitutto, all’acquisto del materiale necessario per la loro didattica”.

La raccolta è raggiungibile su Gofundme.com usando come chiave di ricerca “La community di Dankol83 in memoria di Vanessa”. Una comunità online di cui la giovane faceva parte. “Tante volte - si legge sul messaggio pubblicato sulla piattaforma – Vanessa ha partecipato alle dirette dello streamer e youtuber Dankol83 regalando un sacco di sorrisi a tutti i suoi ascoltatori. Grazie a questa partecipazione, la community ha preso l’iniziativa di avviare una raccolta fondi per la realizzazione della fondazione”.

Del lavoro di Vanessa Fino come insegnante di sostegno aveva parlato anche il parroco durante le esequie della ragazza, che si sono svolte settimana scorsa nella chiesa di san Pietro a Marchirolo. “A scuola seguiva bambini con difficoltà, questa è una grande carità – aveva sottolineato don Mario Ziviani – si è impegnata per donare la propria professionalità ai bambini che facevano un po’ fatica”. E i suoi bambini le volevano tanto bene, come recitava un messaggio legato ad una rosa bianca, firmato dall’alunno Mattia: “Sei stata una maestra semplicemente unica. Ora sei diventata un angelo”.