Varese Corsi da record. Oltre seimila iscritti: "Un’eccellenza nazionale"

Sono numeri positivi quelli della prima stagione del "nuovo" Varese Corsi. Una realtà storica della città che risale agli anni Ottanta e che lo scorso anno si è rinnovata con il cambio di gestore. Il bilancio diffuso dal concessionario e dal Comune restituisce una risposta importante da parte dei varesini alle proposte di corsi lanciate negli ultimi mesi. Dal via a settembre 2024 fino a giugno di quest’anno i corsi attivati sono stati 613. 265 gli insegnanti, mentre sono stati 52 i partner del territorio tra aziende e associazioni no profit.

Le iscrizioni sono state in totale 6081 e i corsi si sono svolti presso 7 sedi comunali e più di 30 private. Dall’hub di Calcinate del Pesce, un’ex scuola riaperta lo scorso autunno che ospita 5 aule, una palestra, uno spazio arte e un anfiteatro, sono passati 1200 corsisti.

I partecipanti ai corsi sono nel 68% dei casi donne e nel 32% uomini. Il 18% ha meno di 30 anni, il 24% tra 31 e 45, il 35% tra 46 e 60 anni e il 23% sopra i 61 anni. Il corsista più giovane ha 4 anni, il più anziano ne ha 91. Quindi le provenienze: il 58% risiede in città, il 22% arriva dal nord della provincia, il 17% dalla parte sud e il 3% da fuori provincia. I corsisti più lontani arrivano da Roma, Parma, Siracusa, Torino, Lucca e Cina. I corsi più gettonati sono quelli sportivi, con 1618 partecipanti a 154 diverse proposte. Seguono ballo, lingue, cucina, cultura, arte, salute, mente, informatica e musica. Il 77% delle iscrizioni avviene online, il 23% sono iscrizioni fisiche. 83mila gli accessi totali sul portale, 360 invece la media di accessi unici al giorno che arriva fino a picchi di 1500 nei periodi di lancio del nuovo catalogo.

"Questi numeri dicono che il progetto funziona - ha commentato per Varese Corsi Marcello Vitella - e questo progetto è un’eccellenza nazionale perché un’iniziativa così non c’è da nessun’altra parte in Italia, neanche a Milano". Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla cultura Enzo Laforgia hanno sottolineato la qualità dell’offerta, "che ci porta a elevare ancora di più l’asticella".