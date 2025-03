Marchirolo sotto choc per la morte di Vanessa Fino. Il ricordo struggente del fidanzato

Marchirolo (Varese) 15 marzo 2025 – È deceduta Vanessa Fino la ragazza di 27 anni gravemente ferita nell’incidente avvenuto giovedì a Valganna. Viaggiava sulla statale 233 in auto con il fratello di 21 anni, ricoverato al San Gerardo di Monza in serie condizioni e alla sorella di 23 anni trasportata al Circolo di Varese, meno grave.

La macchina dei tre giovani per cause ancora da chiarire si è scontrata con un furgone, ieri mattina la notizia del decesso di Vanessa, una tragedia che ha sconvolto la comunità di Marchirolo dove la ventisettenne viveva con la famiglia.

Vanessa, ex studentessa del Liceo Sereni a Luino e dell’Università dell’Insubria a Varese, sorride nella nella bella fotografia sulla pagina social, da ieri un grande abbraccio virtuale che stringe nel dolore quanti l’hanno conosciuta. Per l’intera giornata sono stati continui i messaggi di cordoglio, di vicinanza ai familiari, con un pensiero al fratello e alla sorella feriti nell’incidente e ancora in ospedale. Nei post i ricordi degli amici, tanti, di momenti spensierati trascorsi insieme, che resteranno nel cuore, come il suo dolce sorriso, il suo sguardo luminoso, spento per sempre da un tragico destino. Struggenti le parole del fidanzato Andrea che accompagnano la fotografia del bel volto di Vanessa, “Per sempre insieme, tu ed io, senza mai dirci addio, ciao piccola mia”. Il dolore è dell’intera Valganna, ha scritto Gianluca: “Tre fratelli di Marchirolo in auto, tre giovani dei nostri paesi dove tutti i ragazzi si conoscono. Ora Vanessa veglia sui tuoi due fratelli perché possano ritornare a casa, anche se lascerai un grande vuoto e dolore nella tua famiglia, un dolore che condividiamo nei nostri paesi”. Vicina ai familiari, ai genitori Michele e Antonella, l’amministrazione comunale. Il sindaco di Marchirolo Emanuele Schipani ha scritto:“Non ci sono parole che possano alleviare il peso di una simile tragedia ma desideriamo partecipare con i nostri intimi sentimenti e pensieri a questo lutto comune e far sapere ai familiari tutti, agli amici e persone vicine, che l’amministrazione comunale vi è accanto. La vita di Vanessa, lo dimostra lo smisurato affetto manifestato anche sui social network in queste ore, ha sicuramente lasciato un segno indelebile nelle vite di coloro che l’hanno amata”.

I funerali di Vanessa saranno celebrati lunedì 17 marzo alle 15 nella chiesa di San Pietro a Marchirolo preceduti alle 14.30 dalla recita del Rosario.