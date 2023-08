Vandali tedeschi contro la scultura di Butti, l’ira di Sgarbi: “Vanno perseguiti penalmente”

Se da una parte ci sono sei giovani tedeschi che hanno mandato in frantumi “Domina”, opera giovanile dello scultore Enrico Butti, a Villa Alceo a Viggiù, paese natale dell’artista che ospita anche il museo a lui dedicato, dall’altra ci sono tante persone che in questi giorni stanno manifestando indignazione per quello che è stato un vero e proprio atto vandalico e nello stesso tempo solidarietà a Bruno Golferini, gestore della prestigiosa struttura ricettiva che ha subito il danno.

Particolarmente indignato Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura. Il noto critico d’arte che ha dichiarato di possedere due opere di Butti, non ha esitato a definire i giovani tedeschi con parole colorite ma efficaci, aggiungendo "vanno perseguiti penalmente e civilmente".

L’amarezza di Golferini è profonda, ma le testimonianze di vicinanza che sta ricevendo da cittadini, esponenti della cultura e del mondo politico, sono importanti e confermano, nella condanna del gesto, dice "l’attenzione e la sensibilità verso l’arte, verso la cultura che esistono nel nostro Paese, tante persone, da ogni parte d’Italia mi stanno chiamando per manifestare la loro indignazione, e questo è confortante". L’ondata di solidarietà è importante mentre da parte dei vandali, sei i denunciati, tra di loro Janis Danner, influencer da 1 milione e mezzo di followers, non sono ancora arrivate neppure le scuse. Silenzio assoluto.

Intanto ci sono le parole di Sgarbi a fare rumore. "Lo ringrazio per la sua attenzione – dice Golferini – lo inviterò a Villa Alceo, mi farebbe piacere incontrarlo di persona e mostrargli la bellezza di questo luogo che ora ha una ferita, la scultura del maestro Butti in frantumi". La speranza è che possa essere recuperata e per il restauro si sta pensando di avviare una raccolta di fondi da destinare all’intervento sulla statua, opera il cui valore è stimato intorno ai 200 mila euro. Un valore di cui si è fatto beffa, dopo il danno, l’influencer tedesco “offrendo” a Golferini 200 euro di risarcimento.

"Vanno perseguiti penalmente e civilmente" ha detto Sgarbi, indignato anche per l’offerta di quella somma irrisoria. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Varese, ieri in visita a Villa Alceo il neo comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo accompagnato dal comandante della stazione di Viggiù, maresciallo Domenico Soricelli. "Mi ha fatto molto piacere – dice Golferini – il colonnello Gagliardo ha manifestato il sostegno e la disponibilità a collaborare degli esperti dell’Arma del reparto Tutela del patrimonio, ecco mi sono sentito protetto dalle sue parole e dall’impegno contro il danno".