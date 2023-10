Vandali in azione di notte. Imbrattati a colpi di spray due mezzi della Croce rossa

Vandali scatenati nella notte tra sabato e domenica, a Saronno e a Origgio. A Saronno bersaglio della vernice spray, in centro città, due mezzi della Croce Rossa, utilizzati per il trasporto delle persone disabili. Il Comitato saronnese non ha abbastanza posteggi in sede, quindi diversi veicoli vengono lasciati nei parcheggi pubblici. Nella notte il raid: sui mezzi i vandali con la vernice spray hanno lasciato il disegno di un ragno nero. Imbrattati anche tre veicoli di privati parcheggiati per strada. Brutta sorpresa nella stessa notte anche per i giovani che stavano lasciando una discoteca di Origgio: hanno trovato i finestrini di diverse auto in frantumi. Dalle macchine i vandali, dopo il danneggiamento, hanno rubato anche oggetti.