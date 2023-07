Uomo si getta nel vuoto da ponte di Legnano, tragico gesto volontario

Un tragico gesto volontario: è così che i carabinieri della Compagnia di Legnano, intervenuti poco dopo le 4 del mattino di ieri, hanno chiarito quanto successo in corso Sempione, dove la direttrice, che in questo tratto prende il nome di via per Busto Arsizio, viene scavalcata dal ponte di via XXIX Maggio. I militari sono stati chiamati a intervenire perché a bordo strada qualcuno ha notato la presenza di un corpo senza vita. Il corpo era quello di un 48enne, di nazionalità italiana, residente a Fagnano Olona. I militari hanno chiuso la strada al traffico per i rilievi del caso. Il 48enne è precipitato al suolo da un’altezza di circa sei metri. In via XXIX Maggio i militari hanno trovato, accostata a bordo strada, la vettura dell’uomo.