Un’impennata di generosità. Un aiuto record ai bisognosi

Le colorate uova di cioccolato con la sorpresa non sono mancate nei pacchi, preparati dai giovani volontari del gruppo "Diamoci un mano" e donati il giorno di Pasqua alle famiglie bisognose. Un anonimo benefattore, rispondendo all’appello dei volontari, ha assicurato l’uovo pasquale per ogni bambino mentre un’azienda che commercia materiale elettrico ha donato 7 scatoloni di pasta. " È stata una raccolta incredibile – commenta Matteo Vago, tra i promotori del progetto solidale – è arrivato moltissimo cibo, tanto scatolame, molte colombe, sughi, latte, teglie e teglie di piatti cucinati, e poi le uova di cioccolato, per rendere questa Pasqua una festa anche per i più piccoli che attendevano la sorpresa".

I primi due sabati di raccolta non erano andati bene, i volontari temevano di non poter riuscire a preparare pacchi a sufficienza per rispondere alle richieste, invece l’ultimo giorno, sabato 19 aprile, la risposta all’appello del gruppo è stata straordinaria grazie alla generosità di tante persone.

Continua Vago: "Ancora una volta abbiamo visto come una piccola idea può avere la forza di portare tanta gioia a famiglie che stanno vivendo momenti difficili e ai senzatetto della stazione. Cambiano le persone, passano gli anni, ma la nostra idea di aiutare a condividere un pasto con chi purtroppo un pasto non può permetterselo rimane sempre un bellissimo momento per queste festività, a Natale come a Pasqua". Gli alimenti a lunga scadenza sono stati confezionati in pacchi e donati a famiglie bisognose, segnalate dalle associazioni, accompagnati sempre da un sorriso che apre il cuore e fa sentire meno soli mentre i pasti pronti sono stati serviti ai clochard il giorno di Pasqua nel locale mensa del dormitorio presso la stazione delle Fs.

