Un’estate da pompieri. La lezione è speciale

È stata una "lezione speciale". Su invito della comunità pastorale Beato Don Carlo Gnocchi di Varese,che comprende le parrocchie di Giubiano, Lazzaretto, Bustecche, San Carlo, Bizzozero i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Varese, con alcuni uomini del distaccamento volontario di Tradate, l’ex Capo Reparto in Congedo Mauro Innocenti, il Capo Distaccamento Carmelo Schillirò, i vigili volontari Marco Santaromita, Davide La Morticella e Luca Carabelli, l’altro pomeriggio hanno incontrato presso l’oratorio della chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino, alle Bustecche, i ragazzi delle scuole medie e gli organizzatori dell’oratorio estivo.

"Quest’anno – spiega Alessio Carcano responsabile delle attività – abbiamo 600 iscritti e 125 animatori. Per i ragazzi più grandi delle scuole medie, oltre 170 iscritti, da alcuni anni, abbiamo inventato la formula del "Fantaoratorio", per l’edizione 2024 abbiamo sviluppato il progetto dal titolo "In divisa, mai divisi" con l’obiettivo di portare in oratorio alcuni corpi "in divisa" dello Stato, abbiamo così coinvolto Polizia di Stato, vigili del fuoco, Protezione civile e Croce Rossa per mostrare modelli buoni di riferimento ai nostri ragazzi e conoscere anche qualcosa di più della realtà operativa dei nostri ospiti. I ragazzi stanno rispondendo con estremo entusiasmo a questa proposta mettendosi in ascolto e facendo molte domande ai nostri invitati".

L’altro giorno l’incontro con i vigili del fuoco seguito con grande e attenta partecipazione. Racconta Mauro Innocenti, Volontario di Varese che ha prestato servizio per 38 anni nel Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco: "Le due ore messe a nostra disposizione, non sono certo bastate a soddisfare le curiosità dei ragazzi, ma hanno dato un input positivo a loro, per conoscere l’attività di soccorso dei Vigili del Fuoco e anche agli organizzatori, per attuare in futuro nuove collaborazioni. Un ragazzo di 12 anni mi ha chiesto se lo potevo consigliare per una eventuale scelta professionale di ingresso nei "Pompieri" e questa domanda è stata come un omaggio floreale a chi, per lavoro o volontariato, offre il proprio tempo per il bene della comunità". Al termine è stata mostrata l’Aps (auto pompa) in dotazione al distaccamento di Tradate con altre attrezzature quindi la sirena, per il saluto finale.

Rosella Formenti