Una mano ai commercianti. Shopping con Sbaracco

Calendario ricco di iniziative in città: dal 28 febbraio al 2 marzo va in scena lo Sbaracco, dal 1° al 2 marzo Suonami: sei pianoforti posizionati sia in centro che in periferia a disposizione di tutti. L’obiettivo delle proposte è valorizzare il commercio cittadino e riaccendere i fari sulla stagione culturale iniziata da poco con BA Classica. Si parte venerdì con lo Sbaracco. I commercianti proporranno i loro prodotti, a prezzi scontati, su stand o piccoli banchi fuori dai negozi, offrendo un’esperienza di shopping piacevole e divertente, ulteriormente valorizzata dalla musica offerta dai pianoforti di Suonami.

"Lo Sbaracco capita in un momento perfetto per ripartire dopo gli ultimi due mesi che per il commercio sono stati disastrosi non solo a livello locale - sottolinea Matteo Sabba, assessore allo Sviluppo economico -. Il nostro primo pensiero è quello di organizzare eventi che attraggano le persone anche da fuori dei confini cittadini, a supporto del commercio e della vivibilità della città: lo Sbaracco è il primo di questa stagione". Da sabato 1° marzo a domenica 2 marzo ci sarà anche la musica dei pianoforti a fare da colonna sonora per le vie e piazze cittadine. L’iniziativa Suonami, ideata dall’Associazione Cieli Vibranti di Brescia, prevede la collocazione di sei pianoforti verticali decorati a disposizione di tutti, passanti, curiosi e appassionati.

Si tratta della terza edizione dell’iniziativa molto apprezzata gli anni scorsi. Gli strumenti saranno posizionati dalle 10 alle 19 in piazza Trento Trieste angolo via Roma, piazza San Giovanni (portici farmacia), piazza Garibaldi angolo via Fratelli d’Italia, via Cavallotti, via Masaccio (quartiere di Sant’Anna). Un altro pianoforte sarà posizionato a Borsano, il primo marzo in via della Ricordanza e via XXIV Maggio, il 2 marzo in via Magenta angolo via Fratelli di Dio.

"Riproponiamo Suonami con la sua allegra invasione di pianoforti – dice l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli - un’iniziativa che ci permetterà di portare la musica a tutti e di promuovere i festival culturali dei prossimi mesi". Sottolinea ancora Maffioli: "Quattro pianoforti saranno in centro, di cui uno in piazza Garibaldi all’angolo con via Fratelli d’Italia, collocazione voluta dal sindaco per replicare con la cultura e la bellezza alla violenza commessa qualche tempo fa in quello stesso spazio". Le e iniziative si terranno anche in caso di maltempo.