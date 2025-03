Una fondazione nel solco di Bobo Maroni

Si chiama "Il Bobo" ed è un’associazione dedicata a Roberto Maroni. L’avventura è iniziata ieri, proprio nel giorno in cui l’ex ministro e governatore avrebbe compiuto 70 anni. Promotori sono due leghisti (varesini come lui): il consigliere comunale Stefano Angei e Marco Pinti, già consigliere e commissario cittadino. Presidente designato è invece Stefano Bruno Galli, che nel 2013 guidò la lista Maroni Presidente nella competizione elettorale in Regione. "Abbiamo scelto di partire dalla persona perché si tratta di un’iniziativa che nasce nel solco di un uomo straordinario, un incontro determinante nelle nostre vite". Ed ecco che sul portale ilbobo.org (il cui logo richiama i suoi iconici occhiali rossi) sono raccolte testimonianze di amici e collaboratori che hanno voluto condividere un ricordo dell’esperienza umana e politica al suo fianco.

"Fedeli allo stile di Roberto, capace di superare gli steccati del pregiudizio per aprirsi all’ascolto e all’incontro con ogni interlocutore, vogliamo trasformare la sua eredità culturale e politica in un patrimonio di tutti – continua Galli – il sito della nostra associazione ha lo scopo di rappresentare un vero e proprio laboratorio di idee al servizio della comunità". Ma non ci si limiterà a questo: in futuro seguiranno altre iniziative. "Da progettare insieme a tutti coloro che vorranno aderire".

In totale i soci fondatori dell’associazione sono una ventina, tra cui anche colui che ha raccolto il testimone di Maroni alla guida della Lombardia. Un altro varesino come Attilio Fontana. "La sua disponibilità e il suo supporto erano sempre una fonte di forza – ricorda – era un uomo di grande umanità, capace di mettere al primo posto le persone e le loro esigenze". Tra gli altri nomi spicca quello del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Lorenzo Crespi