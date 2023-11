"Una famiglia aiutata dai Servizi sociali, ma bene inserita"

"Vita, Luigi e i loro due figli erano e sono persone inserite, persone conosciute per la loro partecipazione alla vita comunitaria di Corbetta. In passato - dice il sindaco Marco Ballarini (foto) - abbiamo anche cercato di aiutare questa famiglia, come le tante che si rivolgono ai Servizi sociali quando devono affrontare problematiche economiche e di lavoro. Quello che è successo domenica è stato un fulmine a ciel sereno perché non c’erano segnali in proposito. È un fatto che ha sconvolto me e tutta la comunità".

"In quel caso ci erano stati prospettati dei problemi lavorativi e una situazione famigliare che meritava di essere attenzionata". Ballarini non si sofferma più di tanto sul tipo di aiuto richiesto. Dice solo "che i servizi li hanno aiutati, come cerchiamo di fare con tutti quelli che si rivolgono ai nostri uffici". Vita al momento era disoccupata. Una vicina ha detto che la donna aveva lavorato per qualche tempo negli anni scorsi ma che dopo era stata lasciata a casa, pare a causa di una frattura al piede come lei le aveva detto. G.Ch