Un ulivo per Uafa Le maestre ricordano l’ex alunna morta nel terremoto in Siria

di Rosella Formenti

Un ulivo nel giardino della scuola elementare Pontida a Busto Arsizio sarà dedicato a Uafa Hasan, ex alunna, che ha perso la vita a febbraio con la mamma, Shoua, la sorella Sabrin, il cognato e due nipotini nel terribile terremoto che ha devastato Turchia e Siria. La famiglia Hasan, di origine siriana, risiede in città da molti anni, Uafa e i fratelli hanno frequentato le scuole cittadine, hanno creato amicizie tra i compagni di classe e domani quelli di Uafa si ritroveranno per ricordarla.

Uafa, 18 anni quest’anno, la vita davanti, spezzata da una tragedia: il pensiero di Cinzia Berutti ed Emiliana Pesenti, le sue insegnanti,torna indietro nel tempo, quando era alunna delle elementari. "Ripensare a Uafa è doloroso – dicono le maestre – il tempo sembra non essere passato, la vediamo correre nel giardino della scuola e partecipare agli spettacoli di fine anno".

Le due insegnanti rileggono le sue pagelle "e si guardano le foto di classe", continuano, "tornano alla mente piccoli particolari: Uafa era bambina determinata, con uno sguardo limpido, un bel sorriso, aperto, si è lasciata conquistare poco alla volta".

Proseguono commosse le due insegnanti "Uafa ha saputo trovare una sua dimensione lasciando un segno nelle persone che ha incontrato". Durante la classe seconda, ricordano, "nel mese di marzo 2013 Uafa ha partecipato con i suoi compagni alla piantumazione di un ulivo, simbolo di pace: quell’albero è sempre con noi, così con i colleghi abbiamo pensato di intitolare l’ulivo a Uafa. È un gesto semplice, ci ricorderà una ragazza che nella nostra scuola ha mosso i primi passi verso la vita".

Un albero, concludono le maestre, "ha radici e chioma, Uafa in questa scuola ha cominciato a sviluppare le sue radici". Accanto all’albero sarà collocata una targa: "In ricordo di Uafa. Con te l’abbiamo piantato, con noi continua a crescere". La cerimonia è in programma domani alle 16,30 nel giardino della scuola Pontida, nella festa per la fine dell’anno scolastico.

Ieri invece alla scuola media De Amicis un’aiuola fiorita è stato intitolata a Uafa e alla sorella Sabrin, entrambe ex alunne. Un piccolo gesto per conservare i bei ricordi costruiti con le due sorelle.