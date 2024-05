Un premio alle famiglie numerose. Ai genitori erogate 48 Baby Card. Il sindaco: aiuti a chi ci fa crescere

Aiuti economici alle famiglie, il sostegno a Gallarate arriva con la "Baby card 2024", a favore de nuclei che nel 2023 hanno avuto il secondo figlio (e successivi). C’era tempo fino al 29 marzo per presentare la richiesta, da Palazzo Borghi fanno sapere che sono 48 le famiglie che ne hanno beneficiato. "Contribuiamo a dare un sostegno alle famiglie gallaratesi che hanno scelto di scommettere sulla vita e far crescere la famiglia – commenta il sindaco Andrea Cassani –. La Baby Card è un riconoscimento dell’importanza della crescita familiare e del ruolo fondamentale che svolgono nella nostra comunità".

Nel calcolo del bonus c’è una novità che era stata presentata nel mese di febbraio: l’introduzione in via sperimentale del Fattore Famiglia con sette indicatori che valutando gli effettivi carichi familiari costituiti dal numero dei figli, dalla presenza di anziani e disabili e di altri fattori che incidono sul reddito effettivo concorrono a una definizione più congrua della reale capacità contributiva del nucleo familiare. Quindi permette di dare una rappresentazione più precisa e corretta delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari che richiedono agevolazioni tariffarie o contributi integrativi al reddito. Spiega l’assessore al Welfare Chiara Allai: "Sono i 48 nuclei familiari che nel 2023 hanno avuto il secondo figlio (e oltre) e che hanno ricevuto contributi dai 250 ai 670 euro ,con una media di 430 euro nucleo, un grande contributo in una fase economica non semplice soprattutto per chi ha tanti figli, un mutuo o dei soggetti fragili in casa". Soddisfatto dei risultati il consigliere delegato alla famiglia Luigi Galluppi.