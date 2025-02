Un melograno contro il cancro infantile

Fondazione Giacomo Ascoli e Provincia di Varese hanno piantato insieme nel giardino di Villa Recalcati un melograno. Un appuntamento che si ripete anno dopo anno nelle aree verdi di Varese (in passato a Villa Toeplitz e al parco della Fondazione Morandini), in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile. La pianta messa a dimora non è scelta a caso: il suo frutto, formato dall’unione di piccoli chicchi, è un simbolo di energia vitale e speranza e ben rappresenta l’alleanza terapeutica che unisce pazienti, medici e famiglie. All’evento erano presenti tra gli altri il presidente della fondazione Marco Ascoli, il consigliere provinciale Michele Di Toro, il viceprefetto aggiunto Geltrude Corsaro, il consigliere regionale Samuele Astuti e l’assessore del Comune Nicoletta San Martino. Un altro melograno era stato piantumato nei giorni scorsi nel giardino d’inverno dell’Ospedale Del Ponte, nel corso di un laboratorio a cui hanno partecipato i piccoli pazienti insieme al direttore del Dipartimento materno infantile, Massimo Agosti, al direttore medico Annalisa Libassi e alla responsabile dell’Oncoematologia pediatrica Maddalena Marinoni. Coinvolti nell’attività genitori, medici, infermieri e volontari di Fondazione Giacomo Ascoli, in adesione alla campagna “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni“ promossa da Fiagop per la Giornata contro il cancro. Anche il Ponte del Sorriso ha promosso iniziative nei reparti pediatrici: a Varese, Cittiglio, Tradate e Busto i bambini hanno partecipato a laboratori creativi di fiori e frutti di melograno.

Lorenzo Crespi