Un anno di superlavoro della polizia locale. Ventiseimila multe, identificati 56 pirati

È stato un anno molto intenso il 2024 per la polizia locale di Gallarate, che in occasione della festa di San Sebastiano, celebrata l’altra mattina con la messa nella basilica di Santa Maria Assunta, ha presentato il bilancio dell’attività svolta. Presenti il comandante Aurelio Giannini, il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. I dati confermano il grande impegno del comando gallaratese: 26.013 sono state le sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada, 590 gli incidenti rilevati, 82 quelli in cui il conducente si è dato alla fuga, ma 56 i pirati della strada identificati; 165 gli interventi dell’unità cinofila con l’agente a 4 zampe, il cane Zorro, per contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso delle sostanze stupefacenti.

La polizia locale è stata impegnata anche in tre complesse operazioni di sgombero, in via Torino, in via Lazzaretto e in via Curtatone. Alto, secondo i dati resi noti, il numero delle auto risultate senza revisione (1.605) o con assicurazione scaduta (378), fenomeni in aumento che preoccupano; tra le infrazioni, 563 gli eccessi di velocità rilevati, 37 gli automobilisti al volante sotto effetto di alcolici o stupefacenti. Aumentati i posti di controllo e i servizi in zona stazione.

Ha commentato l’assessore Dall’Igna: "I dati complessivi del 2024 testimoniano una presenza massiccia e capillare della polizia locale e confermano il trend avviato nel 2022 con la riorganizzazione voluta dal comandante Giannini. La crescente fiducia della cittadinanza, come dimostrano le 8.690 richieste alla centrale operativa, è il segno tangibile del lavoro svolto a tutela del territorio".

Rosella Formenti